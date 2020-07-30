بصورة من مشهد في "مملكة إبليس".. كريم قاسم يهنئ الجمهور بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان كريم قاسم على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

ونشر كريم صورة من مشهد له في مسلسل "مملكة إبليس" المعروض على قناة MBC مصر، مكتوب عليها "الحموم كل عيد معروفة"، ليعلق "كل سنة وأنتم طيبين.. عيد الأضحى".

"مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، إيمان العاصي، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، خالد أنور.