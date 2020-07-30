محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
هنأت الفنانة اللبنانية نور، جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونشرت فيديو على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقالت نور في الفيديو: "كل سنة وأنتم طيبين، أضحى مبارك عليكم، ويارب تعيدوا عيد حلو وتنبسطوا وتفرحوا، إن كنتم في البيت أو بتصيفوا".
واستكملت: "معلش معرفش لبست أخضر ليه أكيد جالكم أوفر دوز أخضر من الجنينة والتي شيرت بس بردو حلو، أنا كنت بس عاوزة أعيد عليكم بقالي كتير مكلمتكوش فكل سنة وأنتم طيبين".
جدير بالذكر أن الفنانة نور خلال الفترة الماضية، وتحديداً فى ماراثون دراما رمضان شاركت في مسلسل البرنس بشخصية علا التي تزوجت محمد رمضان في نهاية أحداث المسلسل.
كانت هذه تفاصيل خبر نور تهنئ الجمهور بعيد الأضحى: "يا رب تعيدوا عيد حلو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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