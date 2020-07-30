كانيي ويست يدفع زوجته كيم كارداشيان للبكاء بأول لقاء لهما معاً بعد تصريحاته الساخنة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يوليو 2020 10:45 مساءً - أزمة مغني الراب الأمريكي كانيي ويست "43 عاماً" العاطفية والنفسية بينه وبين زوجته نجمة الواقع الجميلة كيم كارداشيان "39 عاماً" لم تنتهِ بعد على خير حتى بعد أول لقاء لهما معاً بعد تصريحات وتغريدات كانيي ويست الساخنة المثيرة حول زوجته ووالدتها التي كشف فيها تفكيره في عام 2018 بالطلاق من كيم كارداشيان ،ومعارضته لوالدتها التي تحرضها وتشجعها على جلسات تصوير إعلانية إباحية لا يقبلها كزوج على زوجته.

ورفعت تصريحات كانيي ويست الجريئة والصريحة مستوى التوتر بينه وبين زوجته لأعلى مستوى منذ سنوات.



وضع كانيي كيم في موقف محرج

وضع كانيي كيم في موقف محرج



ومؤخراً رصدت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تبكي تأثراً من حدة زوجها كانيي ويست في النقاش معها في السيارة بولاية وايومنغ حيث يملك كانيي ويست مزرعة فيها، بأول ظهور علني لهما معاً منذ تجمعه الإنتخابي الأول وتغريداته حول سعيه السابق للطلاق منها،واعترافه بأنهما فكرا بإجهاض حملها الأول بابنتهما "نورث".

وتم لقاؤهما الأول منذ التجمع الإنتخابي الأول وانهياره النفسي به وإطلاقه اعترافات عائلية صادمة لكيم وعائلة كارداشيان كاملة بعد أجواء متوترة بين الثنائي، حيث وضع كانيي كيم في موقف محرج بحديثه عن أمور شخصية تتعلق بحياتهما الخاصة خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما في خطابه الشهير الذي ألقاه في أول تجمع إنتخابي له تمهيداً للإنتخابات الرئاسية الأمريكية التي ترشح لها، وثمّ كتابته عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أنه ومنذ فترة يحاول الطلاق من كارداشيان، وهو الأمر الذي أثار غضبها وإستياءها للغاية.

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وكشفت كيم كارداشيان أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب

وكشفت كيم كارداشيان أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب



وقررت بعدها كيم كارداشيان أن تكسر جدار الصمت ،فقامت بشرح تفاصيل الحالة النفسية التي يعاني منها زوجها، وكشفت أنه: "يعاني من اضطراب ثنائي القطب، واي شخص لديه في أسرته شخص يعاني من ذلك المرض، يعلم انه أمر معقد للغاية ومؤلم بشكل لا يصدق".

وبعد أن عزل كانيي ويست نفسه في مزرعته الخاصة بولاية وايومنغ،وتوافد إليه أصدقاؤه لمساندته في محنته النفسية ورفض الرد على اتصالات زوجته به ورفض طلبها بزيارتها له برفقة طبيب نفسي لمساعدته،عاد لكانيي ويست الكثير من الهدوء النفسي وراحة البال ،عرف أنه أخطأ بحق زوجته،فقدم اعتذاره علناً لها عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي،واعتذاره جعل كيم كارداشيان تلتقيه،وتطير إليه فوراً من لوس أنجلوس إلى "وايومنغ" للتفاهم واستئناف علاقتهما الزوجية التي أحدث بها كانيي ويست شرخاً وكسراً كبيراً قد يستغرق وقتاً كبيراً حتى يلتئم من جديد في حياتهما وفي قلبيهما.



مازالت كيم كارداشيان مصرة على حاجة زوجها كانيي ويست للمساعدة النفسية

كارداشيان مصرة على حاجة زوجها كانيي ويست للمساعدة النفسية





وعادت كيم كارداشيان بعد محادثتها الحادة مع زوجها كانيي ويست إلى منزلها العائلي،لتركز أكثر في الفترة القادمة على أطفالها الأربعة فقط.

ومازالت كيم كارداشيان مصرة على حاجة زوجها كانيي ويست للمساعدة النفسية ،وتحاول بيأس إقناعه بالعلاج في مصح نفسي لكنه مصر على الرفض لغاية اللحظة.

وتأتي هذه الأزمة العائلية العلنية لتقضي على أمل مغني الراب الأمريكي كانيي ويست في الترشح للرئاسة الأمريكية 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب.

وقد انتقدت بعض الأصوات كيم كارداشيان على تأييدها لمبادرة زوجها في الترشح للإنتخابات الرئاسية وإعلانها بأنها تدعمه حين أعلن قراره بذلك رغم علمها بأنه مريض بثنائي القطب وغير متوازن نفسياً.

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