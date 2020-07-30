ماذا قالت إيشواريا راي لمعجبيها الذين صلوا لأجلها بعد شفائها وابنتها من كورونا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يوليو 2020 10:45 مساءً - بعد علاج لمدة أسبوع واحد في مستشفى "نانافاتي" بمومباي،خرجت ملكة جمال العالم السابقة ونجمة بوليوود إيشواريا راي ،وابنتها أراديا من المستشفى يوم الإثنين للعزل المنزلي بعد شفائهما من فيروس كورونا.

وفي أول تعليق لها بعد مرور يوم واحد فقط على شفائها وخروجها من المستشفى هي وابنتها أراديا من "فيروس كورونا" الذي أصيبتا به مؤخراً،أعربت النجمة الهندية إيشواريا راي "46 عاماً" عن شكرها وامتنانها لكل من دعمها وتمنى لها ولابنتها أراديا "8 سنوات" الشفاء.

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ونشرت ليل الثلاثاء 28 تموز- يوليو 2020 الجاري عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" الذي يتابعها فيه أكثر من "9" ملايين متابع ومتابعة حول العالم، صورة ليديها ويدي ابنتها تعبر عن الحب والإمتنان، وعلّقت بالقول:"أشكركم كثيرًا جدًا على دعواتكم وصلواتكم وقلقكم وأمنياتكم وحبكم لملاكي الصغير أراديا ووالدي أميتاب وأبهيشيك وأنا ".

مضيفة:"أعتبر نفسي مديونة لكم للأبد، بارك الله فيكم جميعًا، لكم دائمًا حبي وصلواتي لتكونوا في أفضل حال ومن حولكم، كونوا جيدين وآمنين وليبارككم الله، أحبكم جميعا".

ومازال أبهيشيك باتشان"44 عاماً" زوج إيشواريا،ووالده النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان"77 عاماً" في المستشفى للعلاج تحت إشراف طاقم طبي كامل،ويصلي الآلاف من الهنود ومن جميع أنحاء العالم من أجلهما ليمنّ الله عليهما بالشفاء الكامل .



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