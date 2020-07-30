بعد تسريبه بساعات .. فيلم صاحب المقام يتصدر جوجل مصر

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، مساء اليوم الخميس، تريند بعنوان"فيلم صاحب المقام"، ليحتل المرتبة العاشرة في قائمة الأكثر بحثًا بأكثر من 10 آلاف عملية بحث خلال الساعات الماضية، وذلك فور تسريب الفيلم بعدما طرح على منصة شاهد الرقمية، بـ4 ساعات.

إقرأ أيضًا.. أيمن بهجت قمر لفريق عمل فيلم صاحب المقام: تجربة جديدة ومختلفة

وكانت قد طرحت منصة شاهد الرقمية، فيلم "صاحب المقام"، قبل طرحه رسميًا في دور العرض بموسم عيد الأضحى، في الثانية عشر صباحا، اليوم الخميس، إلا أنه تم تسريب الفيلم وأصبح متاح على مواقع مشاهدة وتحميل

الأفلام على الإنترنت.

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، صلاح عبدالله، ميدو عادل، نسرين أمين، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد العدل.

Advertisements

يسرا تروج لفيلمها "صاحب المقام"

ونشرت الفنانة يسرا، بوستر فيلمها الجديد"صاحب المقام"، على حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وعلقت يسرا على صورة بوستر الفيلم، قائلة:" فيلم صاحب المقام حصريا على شاهد، يارب يعجبكم".