تراند اليوم : أمل حجازي تكشف عن شكل حياتها بعد إرتداء الحجاب – شاهد

استعادت المطربة اللبنانية أمل حجازي ذكريات اتخاذها لقرار ارتداء الحجاب.

نشرت أمل عبر حسابها على Instagram صورة لها خلال تواجدها في الأراضي المقدسة لأدء فريضة الحج العام الماضي وكتبت: “في مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين اخذت القرار في ارتداء الحجاب ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش سعادة داخلية لا توصف بقرب الله الحمد لله على هذه النعمة”.

أضافت، “‬وفي مثل هذه الأيام من السنة الماضية كانت أجمل أيام حياتي ..اللهم اكتب لي العودة وارزق كل من يتمنى”.

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يشار إلى أن المطربة أمل حجازي طرحت آخر أغنياتها بعنوان “حجابك تاج” بمناسبة اليوم العالمي للحجاب الذي يحتفل به في الأول من فبراير كل عام. وكانت قد ارتدت الحجاب منذ أكثر من عامين، وتحديدا في 2017، معلنة اعتزالها نوعية الفن الذي كانت تقدمه من قبل، لتقدم أغاني دينية واجتماعية فقط.