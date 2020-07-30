تراند اليوم : شاهد.. إلهام شاهين تُعايد الجمهور بالحجاب

وجّهت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين التهنئة للجمهور بمناسبة ​عيد الاضحي، اذ نشرت صورة لها بالحجاب على صفحتها الخاصة، وعلقت عليها بالقول: “لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك …اللهُمَّ بلّغنا يوم عرفة واحنا لانشْتكِي هَمّا ولاَ حُزْنا واجْعلنا أسْعَد خَلقِكَ ياربّ، لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له ، لهُ الملكُ ولهُ الحمد، وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير . اللهم اكتب لنا أجر الحج ونحن في بيوتنا وأنت تعلم أننا منعنا بسبب هذا الوباء الله ارفعه عنا برحمتك وقدرتك يارب عيد سعيد عليكم وعلى كل إللي بتحبوهم”.

https://www.instagram.com/p/CDQ-zvshewS/?utm_source=ig_embed&ig_mid=75DCA995-2175-49A6-B25A-FE0059E6AD48