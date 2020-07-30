تراند اليوم : لطفي يتفرغ لكتابه السيناريو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور عن الفنان لطفي لبيب أطال الله عمره وشفاه،حيث قال كاتب المنشور ..

دفعني لكتابة هذا المنشور موقف غريب علينا ، يفعله لطفي لبيب ، وهو أنه كان يسكن في شقة بالايجار القديم وايجارها بضعة جنيهات. وبعد أن فتح الله عليه كما يقول عن نفسه … قام بتسليم الشقة لورثة صاحبها ومن تلقاء نفسه.

من مواليد 1947 ظل مجندا لمدة ست سنوات قبل حرب أكتوبر ، شارك في حرب أكتوبر ضمن الكتيبة 26 التي عبرت القناة . رفض تكريم السفارة الاسرائيلية له عن دوره في فيلم السفارة في العمارة بسبب ضرب غزة.

شخص عاطفي ، رقيق المشاعر وابن بلد وتلقائي يخرج كلامه من قلبه ، ورغم كونه مسيحيا الا أنه صرح عدة مرات أنه عندما كان يمر بلحظات ضيق فى الرزق يستمع لتلاوة القرآن الكريم مما يريح صدره ، وأنه حينما يستمع لتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل لسورة النمل يجهش بالبكاء. محبا للمعرفة، وهو يجيد التحدث باللغة العربية الفصحى، ويقول أن سبب ذلك قراءته للقرآن الكريم وحفظ عدد من أياته.

أصيب منذ فترة صغير بجلطة أضعفت حركة احدي يديه فقرر التفرغ لكتابة السيناريو.