تراند اليوم : إنستجرام يحذف فيديو “لقاح كورونا الواعد” من حساب مادونا

عطّل تطبيق “إنستجرام” الوصول إلى منشور للمغنية مادونا بدعوى أنها تروج لمعلومات خاطئة حول فيروس كورونا المستجد بسبب فيديو نشرته على حسابها الرسمي في الموقع.

في هذا المنشور الذي تشاركته مادونا مع مشتركيها الذين يزيد عددهم عن 15 مليونا، أكدت مادونا “توافر لقاح فعال منذ أشهر لكنه أبقي طي الكتمان ليصبح الأثرياء أكثر ثراء والفقراء والمرضى أكثر مرضا”.

وأرفقت المنشور كذلك بفيديو للطبيبة الأمريكية ستيلا إيمانويل التي تروج للهيدروكسي كلوروكين على أنه علاج سحري لفيروس كورونا المستجد.

وسرت مقاطع مصورة لكلام إيمانويل كثيرا عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة. ولم يثبت علميا أن هيدروكسي كلوروكين وهو علاج ضد الملاريا، فعال في مكافحة مرض كوفيد-19.

وقد انتقدت إيمانويل في الشريط أيضا الكمامات وإجراءات العزل، وفقاً لقناة الحرة.