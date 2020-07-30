تراند اليوم : لو عاوز تعرف حقيقة فبركة برنامج رامز .. كهربا هيقولك السر – فيديو

كشف لاعب النادي الأهلي محمود كهربا حبه للتمثيل، موضحا أنه قد يحترفه في وقت ما.

حل كهربا ضيفا على برنامج “البيت الكبير” مع كابتن هاني رمزي وسهام صالح، ويعرض عبر قناة “الأهلي” وتحدث كاشفا أنه يفكر في احتراف التمثيل ولكن بعد اعتزاله كرة القدم، موضحا أنه لديه أصدقاء في الوسط الفني.

وعن إمكانياته في التمثيل قال إن الجمهور يستطيع الحكم عليه من خلال مشاهدته في برنامج “رامز مجنون رسمي” مع رامز جلال، الذي عرض في رمضان 2020، وحل كهربا ضيفا في إحدى حلقاته.

وسأل المذيعة سهام صالح ضاحكا، إن كان أجاد في تمثيل ردة الفعل خلال الحلقة أم لا، ليرد هاني رمزي قائلا إنه أجاد دوره، في إشارة إلى علمه بالمقلب قبل تنفيذه.

يذكر أن برنامج “رامز مجنون رسمي” عرض في رمضان 2020 عبر قناة mbc.