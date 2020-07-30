تراند اليوم : بسبب حمزة مون بيبي .. الحكم بحبس دنيا بطمة 8 أشهر – تفاصيل

قضت المحكمة الابتدائية في مراكش، بمعاقبة المطربة الغربية دنيا بطمة، بالسجن لمدة 8 أشهر على خلفية التهم الموجهة إليها في قضية حساب “حمزة مون بيبي” الذي تخصص في ابتزاز المشاهير والفنانين وفضحهم.

كما قضت المحكمة بحبس ابتسام بطمة شقيقة دنيا، بالسجن لمدة عام، وعام ونصف العام لمصممة الأزياء عائشة عياش، المتهمتان في القضية أيضا.

وشمل الحكم تغريمهن مبلغ 10 آلاف درهم مغربي.

يذكر أن دنيا بطمة كان قد تم القبض عليها نهاية ديسمبر الماضي لتورطها مع شقيقتها ابتسام بامتلاكهما حساب فاضح للمشاهير باسم “حمزة مون بيبي” على Snap chat، وتم إطلاق سراحها بعدها بأيام.

Advertisements

قضية حساب “حمزة مون بيبي” مستمرة منذ فترة في المحاكم المغربية، بعدما ثبت ابتزازه لعدد من النجوم.

تم إنشاء الحساب في 2018 عن طريق حساب المصممة المغربية سلطانة بعد قرصنته بهدف مهاجمتها وتدميرها، لتقوم بعد ذلك باسترجاع حسابها عن طريق “هاكر” أقوى منهم حسب تعبيرها.