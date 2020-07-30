تكبيرات العيد جديد عمر العبداللات بمناسبة عيد الأضحى

Jul 30, 2020 أطلق الفنان عمر العبداللات بصوته تكبيرات العيد عبر قناته الرسمية في اليوتيوب وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي كمعايدة منه للجمهور الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. آخر أعمال الفنان عمر العبداللات ديو مع الفنان اليمني صلاح الأخفش بعنوان “تمنيت أشوفك” مع المخرج عبدالفتاح إسماعيل. حمل العمل المتميز روحاً عاطفية تصدى لكتابة كلماته الشاعر أحمد الحزيمي وقام بتلحينه إبراهيم الطائفي، وتوزيع موسيقي للموزع خالد العلي، وتم تنفيذها وتسجيلها ما بين القاهرة وعمان حيث قام بعملية المكس والماستر مهندس الصوت إيهاب نبيل.







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