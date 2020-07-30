شكرا لقرائتكم وفاة أوليفيا دي هافيلاند بطلة "ذهب مع الريح" عن 104 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفيت النجمة الهوليوودية أوليفيا د هافيلاند التي شاركت في بطولة فيلم "غان ويذ ذي ويند" الأحد في باريس، حيث كانت تقيم، عن 104 سنوات، على ما أعلنت وكيلة أعمالها.

وقالت الأميركية ليزا غولدبرغ في بيان: "رحلت أوليفيا دي هافيلاند بهدوء لأسباب طبيعية".

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وتوفيت الممثلة الحائزة جائزتي أوسكار أفضل ممثلة في مقر إقامتها الباريسي، حيث تقيم منذ الخمسينات.

وأدت دي هافيلاند دور ميلاني في "ذهب مع الريح" (1939) وكانت تعتبر عميدة سن هوليوود وتجسد عصرها الذهبي في الثلاثينيات والأربعينيات.

ورشحت دي هافيلاند عدة مرات للفوز بجوائز أوسكار، ونالت جائزة أفضل ممثلة عن "تو إيتش هيز أون" (1946) و"ذي إيريس" (1949).