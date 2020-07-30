شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصرى تشوق جمهورها ببرومو "اتحبني".. وتعلن موعد طرح الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة أصالة عن موعد طرح أغنية "اتحبني"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاء في البرومو الدعائي للأغنية أنه سيتم طرحها الليلة.

يأتي ذلك بعدما نشرت أصالة تغريدة عن الأغنية ثم حذفتها وأعادت نشرها مرة أخرى، موضحة أن الأغنية من كلمات العالية وألحان راكان وتوزيع هشام السكران، أما هندسة صوت، لـ منتظر الزاير والتريات لـ سعيد كمال.



أصالة

Advertisements

وفي وقت سابق، أعلنت النجمة السورية أصالة نصرى، عن الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لا تستسلم"، مقدمة الشكر للملحن السعودى سهم، لإشرافه على الألبوم الجديد، قائلة: "أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين، قضاهم بإشرافه أيضاً على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور".

وكتبت أصالة، عبر حسابها على انستجرام: "بكلّ المحبّة والاحترام والتّقدير.. أريد أنّ أُشكر النبيل الغالى سهم.. وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومى الّذى والحمد لله كثيراً قد اكتملّ، وكذلك أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين، قضاهم بإشرافه أيضاً على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور".

وكشفت أصالة: "أغنيات عملى القادمّ والّذى سيحمل بإذّن الله اسم (لاتستسلمّ) للشاعر الكبير الغالى الأمير سعود بن محمّد العبد الله، سهم صانع مُهمّ، كرسّام يُتابع جميع تفاصيل لوحته بانتباه وحبٍّ بالغ ورقى، كان لتوجيهاته كلّ الفرّق للأجمل والأصدق.. لا أعلم على أى لوحة جميلة أُنجزت بكلّ حبّ وشغف، أنا أوّ كلّ واحد منّا نراهن، فجميعهم كحزمة ورد ضمّتها يد طيّبة جميلة أمينة، كانت فكرته بأنّ نُنصف رقم 20 بضمّ عشرون عمل، فى كلّ واحد منهم عشنا أيّاماً طوال، لمّ يكنّ لعنائها طعم ألم.. بلّ شغف وسعى بكلّ فرح وإصرار على إكمال لوحتنا، لنأمل حين ستصبح بين أيديكم أنّ تّفرحكم أوّ تعبّر عنّ ما لا يستطيع الكلام مرّات بالتّعبير عنه وقدّ يعجز".