شكرا لقرائتكم خبر عن بوسي شلبي من أمام قبر محمود عبد العزيز: الدعاء لأمواتنا زوجى وأمى وأختى ورجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت الإعلامية بوسى شلبى، بالدعاء لزوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز، وأختها، كما شملت بدعائها الفنانة رجاء الجداوى، ونشرت بوسى صورة لها من أمام قبر الفنان محمود عبد العزيز، وكتبت فى تعليقها عليها: "الدعاء لأمواتنا زوجى وأمى وأختى وحبيبة قلبى رجاء.. ارحمهم يارب"، وتفاعلت معها الفنانة سوسن بدر، التى علقت: "الله يرحمهم ويغفر لهم وتعيشى وتفتكرى حبيبتى".

وكانت أحيت الإعلامية بوسى شلبى، قبل أيام، الذكرى السنوية الأولى للفنان الراحل فاروق الفيشاوى، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة لها برفقة فاروق الفيشاوى.

وعلقت الإعلامية بوسى شلبى على الصورة: "دعاء لمن رحلوا إلى ربهم.. فهذه الأيام هى العشر من ذى الحجة، ادعوا لمن فارقونا وفارقوا هذه الدنيا.. اللهم يمّن كتابہم، وهوّن حسابہم، ولين ترابهم وثبت أقدامهم، اللهم طيب ثراهم، واكرم مثواهم، وأجعل الجنـة مستقرهم ودارهم وقرارهم، اللهم نور مرقدهم، وعطر مشهدهم، وطيب مضجعهم، اللهم آنس وحشتهم، وأرحم غربتهم وقهم عذاب القبر وعذاب النار".

وأضافت: "اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أفسح لهم فى قبرهم مد أبصارهم وأجعله روضة من رياض الجنة، اللهم انقلهم من ضيق القبور واللحود إلى سعة الدور والقصور وجنّات الخلود مع الذين أنعمت عليهم يارب العالمين، ويا أكرم الأكرمين"، وتابعت: "من دعى لميت، سخر الله له من يدعو له بعد مماته.. مرّروا الدعاء على أكبر عدد ممكن حتى يدعى لهم ولا تحرموّهم مّن دعاؤكم.. الذكرى السنوية".

ويذكر أن الإعلامية بوسى شلبى، كانت قد أحيت، ذكرى رحيل شقيقتها الإعلامية أحلام شلبى، التى تحل ذكرى رحيلها، منتصف شهر يونيو الماضى، حيث توفيت يوم 13 يونيو عام 2000، ونشرت بوسى، صورة من أرشيف الذكريات، تجمعها أثناء طفولتها مع شقيقتها الراحلة، وهى الصورة التى كتب عليها: "الأخت والقدوة.. أحلام شلبى.. بوسى شلبى".

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ونشرت بوسى شلبى صورتها مع شقيتها الراحلة، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "مر عشرون عامًا على رحيلك.. لن أنساكى يوم كنتِ الأم والأخت والقدوة.. ادعوا لكِ بالرحمة.. واطلب من كل محبى أختى أحلام شلبى يدعو لها فى ذكرى وفاتها اليوم.. الفاتحة.. أحلام شلبى".

الإعلامية الشهيرة أحلام شلبى، كانت من أشهر مذيعات التليفزيون المصرى فى فترة التسعينات، ولدت أحلام شلبى عام 1942، وعملت بالتليفزيون المصرى عام 1968، وهى الأخت الكبرى للإعلامية بوسى شلبى التى كانت سببا فى تعلق بوسى شلبى بالإعلام.

ومن أشهر البرامج التى قدمتها أحلام شلبى، "ذكريات من أغانى الأفلام"، وبرنامج "تاكسى السهرة"، وهو من أشهر برامج فترة التسعينات، والذى كان ينتظره الكثيرون فى سهرة الاثنين على التليفزيون المصرى، وكان يقدم ثلاث فقرات تسمى بالمحطات، محطة الفيلم العربى، محطة الفيلم الأجنبى ومحطة المسرح، وشارك فى تقديمه الإعلامية نهال كمال، والإعلامية نهلة عبد العزيز.