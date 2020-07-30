شكرا لقرائتكم خبر عن حظر حساب مغني الراب البريطاني ويلي على تويتر بعد تغريدات معادية للسامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم الخميس، إن موقع تويتر حظر حساب مغني الراب البريطاني ويلي، بشكل دائما، مبينة أن حساب ويلي على تويتر لم يعد حسابه متاحا بعدما نشر عدة تغريدات معادية للسامية على صفحته.

يأتي ذلك بعدما نشر مغني الراب البريطاني ريتشارد كاوي الشهير بـ"ويلي" تغريدات تشير إلى أن الرسامين اليهود كان لديهم امتيازات وكانوا يستغلون الرسامين السود.

وفي وقت سابق، قال مغني الراب البريطاني في تصريحات لفضائية "سكاي نيوز": "ما كان يجب أن تكون تعليقاتي موجهة لكل اليهود أو الشعب اليهودي. أريد أن اعتذر على التعميم وأريد أن أعتذر عن تعليقاتي التي تم النظر لها على انها معادية للسامية.. أنا لست عنصريا.. أنا رجل أعمال. كان يجب أن تظل مشاكلي بيني وبين مديري".

وأكد جون وولف مدير أعمال ويلي سابقا وهو يهودي، إنهما قطعا الصلات. فيما أشار رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر أوائل الأسبوع الجاري إلى إنهم لن يستخدموا المنصة لـ48 ساعة احتجاجا على تصريحات ويلي. وبينما تم حذف بعض تغريدات ويلي بناء على إرشادات مجتمع تويتر، ظل البعض الآخر مرئيا، مما آثار انتقادات حادة للمنصة.

وحذفت شركة تويتر بعض التغريدات المعادية للسامية على حساب وايلي لكن لا يزال البعض الآخر موجودا مما دفع مستخدمين آخرين لمنصة التواصل الاجتماعي إلى توجيه انتقادات.

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