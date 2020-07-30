شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تدرس أكثر من سيناريو لتقديمه فى رمضان المقبل بعد نجاح بـ100 وش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة نيللى كريم لـ"الخليج 365"، إنها تدرس حالياً أكثر من سيناريو لاختيار أحدهم لتقدمه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث عرض عليها أكثر من "سيناريو" الفترة الماضية لتفاضل بينهم، مشيرة إلى أنها عند الاستقرار على أحد السيناريوهات ستعلن للجمهور العمل الذى يتقدمه على الفور.

وأوضحت نيللى أنها لن تقدم الجزء الثانى من مسلسل بـ"100 وش"، مثلما ردد البعض، خاصة أن المخرج كاملة أبو ذكرى قررت عدم خوض السباق الرمضانى، لافتة إلى أن 100 وش ربما يعرض في دراما رمضان 2022، بعد الاتفاق مع شركة سينرجى والعدل جروب على الالتفاصيل الخاصة بالمسلسل.

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وعلى جانب آخر، تنتظر نيللى عرض فيلمها الجديد "3 للأبد"، الذى يشاركها البطولة فيه النجم التونسى ظافر العابدين، من إخراج رامى يوسف، حيث انتهى النجمين من تصويره الفترة الماضية، وتحديداً ما قبل كورونا، والتي صورت أغلب مشاهده في رومانيا"، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار رومانسى اجتماعى.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم، أجلت طرحه قبل فترة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الشركة بدأت في دراسة طرح الفيلم الفترة المقبلة، خاصة أن العمل جاهز للعرض بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية وأعمال الجرافيك وخلافه.

يشار إلى أن نيللى كريم، قدمت فى رمضان مسلسل "بـ 100 وش" وشارك في بطولته كل من آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، شريف دسوقى، دنيا ماهر، زينب غريب، حنان يوسف، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، تأليف أحد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى، والمسلسل انتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية، العدل جروب.