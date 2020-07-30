شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى ويارا تهنئان الجمهور بعيد الأضحى: كل سنة وأنتم بخير وأمان وسط حبايبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من النجوم على تهنئة جمهورهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحل أول أيامه غدًا الجمعة، حيث نشرت الفنانة ليلى علوى، صورتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتبت فى تعليقها عليها: "كل سنة وأنتم طيبين.. عيد أضحى مبارك عليكم وكل سنة وأنتم بخير وصحة وأمان وسط كل حبايبكم".

كما هنأت الفنانة اللبنانية يارا، جمهورها بمناسبة عيد الأضحى، ونشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وظهرت وهى تمسك بيدها علبة حلويات، وكتبت فى تعليقها عليها: "عيد أضحى مبارك عليكم إن شاء الله بالخير والصحّة وراحة البال وشويّة حلويات خفيفة".

وكانت هنأت النجمة ليلى علوى، الأمتين الإسلامية والعربية بحلول وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن يوم عرفة ننتظره كل عام للاجتهاد فيه بالابتهال إلى الله، مشيرة إلى أن قضاء ربنا هذا العام عدم تواجد الكثير من الحجاج بسبب الظروف الحالية، لكن أملنا أن يستجيب الله لدعائنا ويزيح الكرب والبلاء.

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وقالت ليلى، عبر صحفتها الرسمية على فيس بوك: "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك، ما أجمل التلبية والتكبيرات وإحنا بنرددها وبنسمعها وبنحس بيها فى كل حتة من روحنا وبنستحضرها كل ما بيقرب العيد، ويوم وقفة عرفة العظيم اللى بنستناه كل سنة علشان نجتهد فيه بالابتهال إلى الله والدعاء بالرحمة والعفو والرزق والمغفرة.. ومن السنة للسنة بنستنى طعم اليوم ده وريحته وإحساسه".

وأضافت ليلى: "صحيح قضاء ربنا السنة دى إن ناس كتير مايقدروش يكونوا موجودين فى بيته الحرام بسبب الظروف الحالية، لكن أملنا إن ربنا يستجيب الدعاء ويزيح الكرب والبلاء ونرجع نقف على عرفات السنة الجاية من جديد، كل سنة وأنتم طيبين وبصحة وخير ومبسوطين ومتطمنين على حبايبكوا ومتونسين بيهم.. وقفة مباركة وعيد أضحى سعيد".

وكانت الفنانة ليلى علوى قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد المخرج الكبير يسرى نصر الله الذى يتم عامه الـ68، ونشرت مجموعة صور لها من أحد أفلامهما معا وهو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، إضافة لصور وفيديو من أحد المهرجانات التى جمعتهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وعلقت على الصور قائلة "فى تاريخ السينما فى مصر بيبقى فيه علامات.. أسامى بتمثل مدرسة وطريقة وروح مختلفة وبصمة مش شبه حد.. النهاردة عيد ميلاد واحد من صاحب البصمات المميزة فى السينما المصرية فى كل أعماله وكنت محظوظة انى أحد أبطالها "الماء والخضرة والوجه الحسن".. المخرج الكبير والصديق والإنسان الحساس الراقى يسرى نصر الله.. كل سنة وانت طيب ومنور وسط كل حبايبك وجمهورك اللى بيحبك".