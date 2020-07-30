شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دومينيك حورانى تطرح مهرجان "بطل تمشى ورايا" احتفالاً بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بطل تمشي ورايا"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

الأغنية نالت استحسان الجمهور، حيث جاءت في قالب مهرجان شعبي وظهرت خلاله بعدة إطلالات مختلفة ومميزة، والأغنية من كلمات محمد موافي، ألحان محمد موافي وفيجو، توزيع فيجو، مزيكا فلسطيني، مهندس صوت محمود رفعت، مونتاج ايلي رزق الله.

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مهرجان "بطل تمشي ورايا" يحمل التعاون الثالث بين دومينيك حورانى وفيجو، بعد تعاونهما من قبل في أغنية فيلم "عمر خريستو" ومهرجان "فرخة ماشية" والذي طرحته العام الماضي وحقق المهرجان نجاحات ومشاهدات عالية عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.





يذكر أن آخر أعمال دومينيك حوراني الغنائية كانت أغنية "​بس تعا​" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وصورتها أثناء الحجر المنزلي بعدسة هاتفها الشخصي والتي استغرق العمل عليها 5 أيام بين تسجيلها وتصويرها، والأغنية من تأليف فادى أسعد أثناء تواجده فى جدة ، توزيع الموسيقار فادى السيد أثناء تواجده فى دبى، ومكس ماسترينج إيلي سابا أثناء تواجده فى بيروت، ومونتاج فؤاد السيد أثناء تواجده فى برشلونة، وإشراف جان مترى.







