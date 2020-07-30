شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى: يأتي عيد الأضحى في جو من الفقر والمرض بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها بعيد الأضحى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلا أنها أعربت عن استيائها الشديد للأوضاع التي وصل إليها لبنان في الآونة الأخيرة.

وغردت الفنانة نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على تويتر قائلة: "كل أضحى وأنتم بخير.. يأتي العيد هذا العام في جوّ من الفقر والعوز والمرض.. فلعلّ اللبنانيين يقدمون كل من أوصل هذا البلد الى هنا أضحية في العيد ليعود هذا البلد إلى سابق عهده منارة للشرق.. عيد الأضحى".

وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها نوال الزغبي عن الأوضاع في لبنان، ففي وقت سابق، عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، على الأوضاع اللبنانية حيث تمر بفترة صعبة سياسية واقتصادية، قائلة :"حاسة حالي عايشة بالعصر الحجري رجعونا مئات السنين لورا لبنان يحتضر".

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وكانت علقت النجمة نوال الزغبى عن اشتياقها لجمهورها ولحفلاتها منذ توقف كل الأنشطة الفنية عقب تفشى فيروس كورونا بالعالم، ونشرت نوال صورة لها من إحدى حفلاتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة "اشتقت إلى المسرح... اشتقت إليكم جميعاً".

كما طالبت الفنانة نوال الزغبى، جمهورها بالصلاة من أجل لبنان، فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها لبنان الفترة الأخيرة، مع تدهور قيمة الليرة بشكل كبير أمام الدولار. ونشرت نوال صورة، مكتوب عليها: "حان وقت الصلاة من أجل لبنان" عبر حسابها الرسمى بتويتر وعلقت بهاشتاج: "لبنان ينهار".