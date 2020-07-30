شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا وهيفاء وهبي وعمرو يوسف يهنئون جمهورهم بعيد الأضحى: افرح وفرح اللي حواليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة روجينا وهيفاء وهبي وعمرو يوسف، الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى، حيث شاركت النجمة روجينا متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورتين لها، معلقة: "عيد أضحى مبارك".



روجينا

من جانبها، غردت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم مهنئة المصريين والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى، حيث كتبت: "أنت جمال العيد، أتمنى لك الفرحة وتحقيق الأمنيات.. افرح وفرِّح اللي حواليك عيد أضحى مبارك".



هيفاء وهبي

في سياق متصل، شارك الفنان عمرو يوسف متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له، معلقًا: "كل سنة وأنتم طيبيين وعيد أضحى مبارك عليكم جميعًا".



عمرو يوسف

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من ناحية أخرى، هنأ النجم تامر حسنى، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، قائلا: "كله يفتح صفحة جديدة مع ربنا وربنا غفور ورحيم وتواب وبيحب التوابين، يلا ندعى كلنا لبعض، يلا نمسك موبايلاتنا ونطلع أسماء ناس ناسينهم وندعيلهم فى ظهرهم".

وكتب حسنى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "فى وقفة عرفات، فى هذا اليوم المبارك العظيم، أحب أدعيلكم كلكم، اللى متابعنى واللى مش متابعنى، لكل حد محتاج الدعاء يارب الدعاء دا يوصله، ربنا يفرح قلبك وينصرك وتحقق أحلامك كلها ويرزقك ربنا من أجمل أبواب رزقه الواسع، واللى بيحب حد ربنا يجمعه بيه ويبقى من نصيبه، واللى نفسه فى شغل معين ربنا يبعتهوله واللى نفسه يكبر فى شغله ربنا يعلى مراتبه ويكبر واللى نفسه ينجح فى الدراسة ربنا ينجحه بأعلى الدرجات ويشفى كل مريض اللهم آمين".

وتابع حسنى: "اللى نفسه يتوب عن شيء معين ربنا يغفر لك كل ذنوبك ويبدلها لك حسنات ويصبرك ويقويك، وأى حد متخيل ان ذنوبه كترت ينوى حالاً إنه يفتح صفحة جديدة مع ربنا وربنا غفور ورحيم وتواب وبيحب التوابين، يلا ندعى كلنا لبعض، يلا نمسك موبايلاتنا ونطلع أسماء ناس ناسينهم وندعيلهم فى ظهرهم من قلوبنا لعل الدعاء يعود لك أنت عشر أضعاف، كل سنة وانتوا راضيين ومنصورين وطيبين".