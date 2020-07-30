شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يعود من الساحل لتصوير آخر مشاهد "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أحمد السقا من الساحل الشمالى أواخر الأسبوع المقبل، من أجل التحضير والتجهيز لتصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "العنكبوت"، الذى صور أغلب مشاهده الفترة الماضية، من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، حيث يتبقى للسقل 5 أيام فقط وينتهى فريق العمل من التصوير نهائياً، ليتفرغ بعدها مخرج العمل لمونتاج ومكساج الفيلم.

وعقب العوة من الساحل، يعقد المخرج محمد سامى جلسات عمل مع أحمد السقا وأمير كرارة وحسام شوقى مدير عام شركة سينرجى، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، الذى يعد اقوى مسلسلات الموسم الرمضانى المقبل.

فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض خاصة وان السينمات مغلقة منذ شهر مارس الماضى.

وغاب أحمد السقا عن دراما رمضان الماضى لانشغاله بتصوير "العنكبوت"، حيث قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "ولد الغلابة" مع المخرج محمد سامى، شارك في بطولته مى عمر، إنجى القدم، كريم عفيفى، وريم سامى صفاء الطوخى، وعدد كبير من الفنانين.