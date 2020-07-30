شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك ونور اللبنانية يهنئان الجمهور بعيد الأضحى: كل عام وأنتم بألف صحة وخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من النجوم على تهنئة جمهورهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذى يحل أول أيامه غدًا الجمعة، حيث نشرت الفنانة حنان ترك، تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وقالت: "أبشروا.. إن ربنا الملك كريم إذا وعد لا يخلف.. وقد وعدنا فى يوم عرفة بالعتق والمغفرة.. ونحن على يقين وحسن ظن بربنا.. كل عام وأنتم بألف صحة وخير".

فيما نشرت الفنانة اللبنانية نور مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وقالت فيه: "كل سنة وأنتو طيبين أضحى مبارك عليكو يارب.. يارب تعيدو عيد حلو كده وتنبسطو وتفرحوا إن كنتو فى البيت أو بتصيفو فى حتة.. كنت عايزه أعيد عليكو بقالى كتير كده ملكمتكوش.. فكل سنة وأنتو طيبين.. وعيد سعيد يارب"، كما كتبت فى تعليقها على الفيديو: "أتمنى لكم عيد أضحى مبارك.. بارك الله فيكم وأحبائكم".

يشار إلى أن النجم تامر حسنى كان قد هنأ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، قائلا: "كله يفتح صفحة جديدة مع ربنا وربنا غفور ورحيم وتواب وبيحب التوابين، يلا ندعى كلنا لبعض، يلا نمسك موبايلاتنا ونطلع أسماء ناس ناسينهم وندعيلهم فى ظهرهم".

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وكتب حسنى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "فى وقفة عرفات، فى هذا اليوم المبارك العظيم، أحب أدعيلكم كلكم، اللى متابعنى واللى مش متابعنى، لكل حد محتاج الدعاء يارب الدعاء دا يوصله، ربنا يفرح قلبك وينصرك وتحقق أحلامك كلها ويرزقك ربنا من أجمل أبواب رزقه الواسع، واللى بيحب حد ربنا يجمعه بيه ويبقى من نصيبه، واللى نفسه فى شغل معين ربنا يبعتهوله واللى نفسه يكبر فى شغله ربنا يعلى مراتبه ويكبر واللى نفسه ينجح فى الدراسة ربنا ينجحه بأعلى الدرجات ويشفى كل مريض اللهم آمين".

وتابع حسنى: "اللى نفسه يتوب عن شيء معين ربنا يغفر لك كل ذنوبك ويبدلها لك حسنات ويصبرك ويقويك، وأى حد متخيل ان ذنوبه كترت ينوى حالاً إنه يفتح صفحة جديدة مع ربنا وربنا غفور ورحيم وتواب وبيحب التوابين، يلا ندعى كلنا لبعض، يلا نمسك موبايلاتنا ونطلع أسماء ناس ناسينهم وندعيلهم فى ظهرهم من قلوبنا لعل الدعاء يعود لك أنت عشر أضعاف، كل سنة وانتوا راضيين ومنصورين وطيبين".