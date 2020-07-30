شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز فى وصلة رقص مع خطيبها وأبنائها داخل منزلها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تعتاد النجمة جينيفر لوبيز على الاستمتاع بوقتها بأفضل طريقة ممكنة بصحبة عائلتها، وهو الأمر الذي يظهر جلياً من وقت لآخر سواء رصدتها عدسات المصورين أو من خلال حسابها على موقع انستجرام.





لوبيز فاجأت متابعيها بنشر أكثر من فيديو مع عائلتها مكونة من اليكس خطيبها، وابنائهم، حيث علقت عليه بأن تلك الفيديوهات من حفلهم العائلي عبر ميكس أغاني لها قاموا بالرقص عليه.





ويأتى ذلك بعدما لفتت لوبيز الأنظار خلال الساعات الماضية أثناء جولتها حول قصرها بالدراجة حيث ظهرت بدون ارتداءها لخاتم خطبتها في يديها، وهو الخاتم الذى نال شهرة عالية حينما أهداه إياها روردريجيز احتفالاً بمناسبة خطوبتهما، حيث بلغت قيمته مليون دولار، وبالتالي ربما حرصت لوبيز اثناء نزهتها حول قصرها في هامبتون عدم ارتداءه وتركه في المنزل.

Advertisements





في حين أكد تقرير الديلي ميل أن النجمة الشهيرة التي قد تكون نست خاتمها لم تنسي اتباع الإجراءات الوقائية سواء من كورونا أو القيادة حينما ارتدت كمامتها والخوذة التي ظهرت خلال الصور.

وكانت لوبيز شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة لها بصحبة صديقها أليكس رودريجز وأبنائها خلال قضاء إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ، وعلقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة "بالضبط حيث نحتاج أن نكون".

ونقلت بعض الصحف العالمية، صور النجمة العالمية صاحبة الـ51، وهى تتجول فى المنتزهات العامة بصحبة توأمها وهما يخوضان رحلة تمشية، والتى خالفت فيها لوبيز القوانين باستخدامهم للدراجات الهوائية بدون تصاريح بحسب موقع vanityfair.