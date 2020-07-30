شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الموجى: بجهز مشروع أغنية عن النيل مع نجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار يحيى الموجى إن الفنانة الكبيرة نجاة بخير وبصحة جيدة، وانتقلت للإقامة فى أحد الفنادق بعد تصدع عمارة الشربتلى التى كانت تقيم فيها.وكشف يحيى الموجى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تواصل مع الفنانة الكبيرة بعد تصدع العمارة التى تسكن فيها بالزمالك واطمأن عليها وعرف منها أنها انتقلت للإقامة بأحد الفنادق.

وتابع :"الفنانة نجاة بصحة جيدة وعايشة كويس وميسورة مادياً"، مؤكدا أنه على تواصل دائم معها ، حيث لا تتواصل مع أحد من الوسط الفنى حالياً غيره، وتثق به ثقة كبيرة.

يحيى الموجى

وأكد الموزع والملحن يحيى الموجى أن الفنانة الكبيرة نجاة ما زالت تحتفظ بجمال صوتها كما هو، وما زالت تغنى، مشير إلى أنه عرض عليها مشروع أغنية جديدة عن النيل وأنها وافقت من حيث المبدأ.

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وأضاف: "لو هنعمل الأغنية فلن تظهر فيها الفنانة نجاة، وستغنى فقط مثلما فعلت فى أخر أغانيها "كل الكلام" ، التى تم تصويرها اعتماداً على صور قديمة لها من كليبات وأفلام، حيت ترفض الفنانة الكبير أى ظهور حاليا حتى تحتفظ بصورتها القديمة فى أذهان جمهورها".

وكان الموزع والملحن يحيى الموجي آخر من تعاون مع الفنانة الكبيرة نجاة ، حيث قام بتوزيع أخر أغانيها " كل الكلام" والتى غنتها نجاة منذ 3 أعوام ، كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان طلال، وتوزيع موسيقى يحيى الموجى وإخراج هانى لاشين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا صورة لسيدة ترتدى نقاب أكدوا أنها الفنانة نجاة تجلس أمام عمارة الشربتلى بعد تصدعها بعد بهبوط أرضى مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.

وأشار يحيى الموجى أنه غير متأكد من أن هذه الصور للفنانة نجاة قائلاً:" لا أستطيع التأكيد ولكن محتمل أن تكون هى"، مؤكدا ً أنها تحرص منذ فترة طويلة على عدم الظهور.

وتابع قائلا:" نجاة ليست منتقبة ولكنها تغطى وجهها حتى لا يعرفها أحد وكى تحتفظ بصورتها القديمة".