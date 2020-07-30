آشلي جاد تلاحق هارفي واينستين بتهمة التحرش

متابعة بتجــــــــــرد: قضت محكمة استئناف في كاليفورنيا الأربعاء بأن بإمكان الممثلة الأمريكية آشلي جاد أن تلاحق بتهمة التحرش الجنسي المنتج السابق هارفي واينستين، الذي تؤكد أنه قضى على مسيرتها الفنية لأنها قاومت محاولاته.

وكان قاض فيدرالي في محكمة البداية في لوس أنجلوس قرر في يناير 2019 أن التحرش الجنسي لا ينطبق على الممثلة، لكنه سمح لها في المقابل بالقيام بملاحقات أمام القضاء المدني بتهمة التشهير.

وكانت آشلي جاد (52 عاماً) من أولى النساء اللواتي كسرن الصمت حول تصرفات هارفي واينستين الذي تتهمه أكثر من 80 امرأة من بينهن نجمات من أمثال أنجلينا جولي وغوينيث بالترو بالتحرش والاعتداء الجنسيين أو الاغتصاب.

وحكم على المنتج النافذ سابقاً في فبراير الماضي في نيويورك بالسجن 23 عاماً بعد إدانته بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وهو متهم في إطار ملاحقات أخرى في لوس أنجلوس بجرائم مماثلة من قبل 3 نساء.

وفي شكوى رفعتها في أبريل 2018، أكدت آشلي جاد أن هارفي واينستين قضى على فرصها للمشاركة في ثلاثية بيتر جاكسون «لورد أو ذي رينغز» وهي من أكثر الأعمال دراً للإيرادات في تاريخ السينما، بقوله للمخرج وفريقه إن العمل مع الممثلة «كابوس». وقد أكد بيتر جاكسون علناً هذا الكلام خلال مقابلات.