تعليق حساب المغني البريطاني ويلي على تويتر

متابعة بتجــــــــــرد: علَّق تويتر حساب مغني الراب البريطاني ويلي بشكل دائم، ولم يعد حسابه متاحاً، اليوم الخميس، بعدما نشر عدة تغريدات معادية للسامية على صفحته.

وكتب المغني واسمه الحقيقي ريتشارد كاوي، إن الرسامين اليهود كان لديهم امتيازات وكانوا يستغلون الرسامين السود.

وقال أمس الأربعاء: «ما كان يجب أن تكون تعليقاتي موجهة لكل اليهود أو الشعب اليهودي. أريد أن أعتذر على التعميم وأريد أن أعتذر عن تعليقاتي التي تم النظر لها على أنها معادية للسامية».

وقال لسكاي نيوز: «أنا لست عنصرياً.. أنا رجل أعمال. كان يجب أن تظل مشاكلي بيني وبين مديري».

وقال جون وولف مدير أعمال ويلي سابقاً وهو يهودي، إنهما قطعا الصلات.