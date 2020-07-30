أمير كرارة يخوض دراما الـ 8 حلقات بـ”حصان طروادة”

متابعة بتجــــــــــــرد: يخوض الفنان المصري أمير كرارة تجربة دراما الـ 8 حلقات لأول مرة في مشواره، وذلك بعد موافقته على تقديم مسلسل بعنوان «عمر الناجي – حصان طروادة»، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي».

وقال مصدر، من داخل العمل، إن المسلسل ينتمي إلى نوعية مسلسلات الأكشن، وعلى إثره قررت الجهة المنتجة تخصيص ميزانية كبيرة له، مضيفاً أنه سيتم تقديمه على أكثر من جزء، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

يذكر أن موقع “بتجرد” كان قد انفرد بخبر تفاوض شركة «سينرجي» مع كرارة على بطولة مسلسل مكون من 8 حلقات، وذلك رغم تعاقده معهم على بطولة مسلسل رمضاني بعنوان «نسل الأغراب» يجمعه مع مواطنه الفنان أحمد السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.