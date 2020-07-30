- 1/2
- 2/2
Jul 30, 2020
يصور كل من النجوم اللبناني نيقولا معوض، السوري قيس الشيخ نجيب والمصري خالد سليم الموسم الثالث من برنامج “قعدة رجالة” في بيروت تحت ادارة المخرج هيثم عزّو.
البرنامج مستوحى اسمه من التعبير المصري الشعبي، سيقام له ديكور على شاكلة منزل عصري، يتنقل فيه الضيوف بين غرف الدخول، والصالون، وغرفة المكتبة وذلك ضمن حوار مميز وعفوي.
وقد نشر الفنان خالد سليم أول صورة للنجوم الثلاثة في أول اطلالة لهم من كواليس التصوير.
كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة من كواليس “قعدة رجالة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.