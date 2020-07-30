أول صورة من كواليس “قعدة رجالة”

يصور كل من النجوم اللبناني نيقولا معوض، السوري قيس الشيخ نجيب والمصري خالد سليم الموسم الثالث من برنامج “قعدة رجالة” في بيروت تحت ادارة المخرج هيثم عزّو.

البرنامج مستوحى اسمه من التعبير المصري الشعبي، سيقام له ديكور على شاكلة منزل عصري، يتنقل فيه الضيوف بين غرف الدخول، والصالون، وغرفة المكتبة وذلك ضمن حوار مميز وعفوي.

وقد نشر الفنان خالد سليم أول صورة للنجوم الثلاثة في أول اطلالة لهم من كواليس التصوير.