إيرادات الأربعاء.. "The Hunt" في الصدارة و"My Spy" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، من إيرادات أمس الأربعاء 29 يوليو..

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احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 20 ألفًا و379 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "My Spy" محققًا 19 ألفًا و540 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 17 ألفًا و61 جنيها.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 14 ألفا و689 جنيها، وذهب المركز الخامس لفيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 10 آلاف و805 جنيهات، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Brahms: The Boy 2" والذي حقق 6 آلاف و272 جنيها.

فاز بالمركز السابع فيلم "The Postcard killings" بعد تحقيقه 5 آلاف و63 جنيهًا، وفي المركز الثامن يأتي فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 4 آلاف و874 جنيهًا.