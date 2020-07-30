كندة علوش ضيفة رامي رضوان أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

وتطل الفنانة كندة علوش غدًا الجمعة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامجه "مساء DMC" المذاع في التاسعة مساءا عبر فضائية DMC.

وتتحدث كندة علوش في الحلقة عن علاقتها بزوجها النجم عمرو يوسف غيابها وعودتها للساحة الفنية وأسرتها والأمومة بالإضافة لتعاملها مع السوشيال ميديا بجميع انواعها.

كندة علوش عادت للساحة الفنية من خلال إحدى قصص مسلسل "إلا أنا".