إيرادات الأربعاء.. "الفلوس" في الصدارة و"بنات ثانوي" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل دور العرض السينمائي منذ قرار مجلس الوزراء بإعادة فتحها الجمهور، على ألا يزيد عددهم عن 25 % من الطاقة الاستيعابية لكل قاعة.

وتنافس أمس الأربعاء 29 يوليو، على إيرادات شباك التذاكر 3 أفلام، هي: "لص بغداد"، "الفلوس"، "بنات ثانوي"، حققت الأفلام مجتمعة 27 ألفًا و689 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الفلوس

في المركز الأول يأتي فيلم "الفلوس"، وحقق أمس إيرادات قدرها 14 ألفًا و34 جنيه.

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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لص بغداد

جاء فيلم "لص بغداد" في المرتبة الثانية، محققًا 13 ألفًا و144 جنيها.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

بنات ثانوي

حصل فيلم "بنات ثانوي" على المركز الثالث بشباك التذاكر، بعد تحقيقه 511 جنيها.

فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، محمد مهران، مايان السيد.