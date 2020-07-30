يسرا عن "صاحب المقام": "يارب يعجبكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روجت الفنانة الكبيرة يسرا، لفيلمها الجديد "صاحب المقام"، والذي يعرض حاليا على منصة شاهد. ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي لفيلمها الجديد، وعلقت: "فيلم صاحب المقام حصريا على شاهد، يارب يعجبكم". فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، صلاح عبدالله، ميدو عادل، نسرين أمين، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد العدل.

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