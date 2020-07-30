محمد رمضان يحذر جمهوره في العيد:" سلامتك نمبر وان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

هنأ النجم محمد رمضان جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك، عبر حسابه الخاص على انستجرام.

وظهر فيها يرتدي كمامة سوداء، مرصعة بفصوص ذهبية.

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وحذر رمضان جمهوره من التخلي عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وكتب: "كل سنة وأنتم طيبين عيد أضحى مبارك، حافظ على نفسك وخليك عارف سلامتك نمبر وان".

رمضان تراجع عن تقديم " الإمبراطور" رمضان هذا العام.