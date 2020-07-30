محمد رمضان يحذر جمهوره في العيد:" سلامتك نمبر وان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
هنأ النجم محمد رمضان جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك، عبر حسابه الخاص على انستجرام.
وظهر فيها يرتدي كمامة سوداء، مرصعة بفصوص ذهبية.
وحذر رمضان جمهوره من التخلي عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وكتب: "كل سنة وأنتم طيبين عيد أضحى مبارك، حافظ على نفسك وخليك عارف سلامتك نمبر وان".
رمضان تراجع عن تقديم " الإمبراطور" رمضان هذا العام.
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