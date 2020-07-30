محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرص الفنان أحمد داوود، على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك.
ونشر "داوود" عبر حسابه الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، صورة تجمعه بزوجته الفنانة علا رشدي، وأبنائه.
وعلق: "كل عام وإحنا كلنا طيبين، وعيد أضحى سعيد علينا جميعا وعلى كل اللي بيحبهم، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكون لينا نصيب في العام القادم بالوقوف على جبل عرفات".
يذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد داوود، مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي.
والمسلسل بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، رجاء الجداوي، محمود قابيل، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، باسل الزارو.
كانت هذه تفاصيل خبر بصحبة عائلته.. أحمد داوود يهنئ جمهوره بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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