نيهال نبيل تعلن تعافيها من كورونا وتكشف مكان احتفالها بالعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت الفنانة نيهال نبيل تحسن حالتها الصحية بشكل تام وتعافيها من "كورونا"، موضحة أنها تستعد لقضاء العيد مع أسرتها بالقاهرة.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قالت: "الحمد لله تعافيت تمامًا، وأستعد للاحتفال بالعيد مع أسرتي بالقاهرة، وبهذه المناسبة أقول للجمهور عيد سعيد عليهم، وربنا يحفظهم والأمة الإسلامية كلها، وإخوتنا المسيحيين، ومصرنا الحبيبة من كل شر".

وعن خططها بالفترة المقبلة، تقول: "لدي مشاريع كثيرة، بعضها كان مؤجلًا والآخر ما زال تحت الإعداد، ولم أحسم بعد العمل الأول الذي أعود به، وحاليًا أفكر في التواصل خلال الفترة القادمة بشكل أكبر مع الجمهور، وأن أحكي لهم عن تجربتي مع كورونا".

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نيهال علقت على ما تردد عن استعدادها لتصوير كليب أغنية بعنوان "وشي نور"؛ لتكون أول أعمالها بعد العودة، وقالت: "لم أقرر بعد لأنها أصلا ما زالت تحت الإعداد".

وكان الموزع الموسيقي خالد نبيل قد كشف في تصريح سابق لـ"الخليج 365" تعافي الفنانة نيهال نبيل ووالدتها من فيروس "كورونا" بعد احتجازهما لمدة 48 يومًا في الحجر الصحي بأحد المستشفيات، وعودتهما للمنزل لقضاء فترة نقاهة.

نيهال أخرجت كليب "شامخ" للمطربة أصالة، ولاقى نجاحًا كبيرًا عقب عرضه.

وطرحت نيهال ألبومًا غنائيًا من إنتاج شركة مزيكا بعنوان "مفاجأة"، وتولت إخراج 3 من أغانيه، ومنها "كان واحشني، هنبدأ حياة، ولو حبيت ترجعلي".