بعد 24 ساعة من طرحها "100 حساب" أحمد سعد وشاكوش تتخطى الـ700 ألف مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
تخطت أغنية "100 حساب" التي تجمع الفنانين أحمد سعد وحسن شاكوش، الـ700 ألف مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها عبر قناة الفنان أحمد سعد بموقع يوتيوب.
"100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وكانت الأغنية قد أثارت أزمة بين نقابة الموسيقيين وشركة "مزيكا" بسبب مشاركة حسن شاكوش بغنائها، وأجلت الشركة طرحها من قبل لحين توفيق أوضاعه.
وجاء اعتراض النقابة بسبب وجود شاكوش ضمن قائمة مطربي وفرق المهرجانات، الممنوع التعامل معهم بموجب القرارات التي أصدرتها لجنة العمل في فبراير الماضي.
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