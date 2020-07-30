تراند اليوم : فنانة شهيرة بعد حكم حبسها 8 أشهر: حاولوا ضربي في بطني وأنا حامل

يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، تُصر على موقفها القوي في قضية "حمزة مون بيبي"، رغم صدور حكم بحبسها 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

وأظهرت بطمة قوتها من خلال نشرها صورة في خاصية "الإستوري" عبر "إنستغرام"، وتركت عليها تعليقًا اتضح أنه رسالة من أحد المتابعين لها كانت قد وصلتها بعد الحكم بحبسها.

وتقول الرسالة التي دوّنتها دنيا بطمة باللغة الإنجليزية: "خليكى قوية يا عزيزتي"، وذلك في إشارة إلى قوة موقفها بالقضية أو أملها في الحصول على وقف الحكم عند رفع دعوى استئنافية على الحكم الصادر رغم أن بعض وسائل الإعلام المغربية قالت إنه واجب النفاذ غير أن مغادرتها قاعة المحكمة يشير إلى أن لديها فرصة أخرى.

وبدأت الفنانة بعدها في كشف أسرار بشأن القضية مدونةً منشورًا مطولًا بدأته بقولها: "أنا مثل ما أنا ولن أتغير.. والأقوى مهما حصل"، موجّهةً رسالةً إلى شقيقتها "إبتسام" قالت فيها: "يعجبني صبرك وقوتك والآتي أجمل.. صبر جميل.. أحبك".

وواصلت حديثها قائلةً إن هناك أعداء يتربصون لها: "هدشي لي وقع سببه ناس عندهم نقص كبير في الثقة في النفس لدرجة كيأجروا ناس بـ 100 درهم نهار كامل باش تهاجم شخص وتسبو وتقذفو باش يحسو إن لهم وجود في الحياة".

وتساءلت: "هل غادي شي ينقص من دنيا بطمة؟ لا عاد زادها قوة غنها تبقى واقفة في وجه كل عدو وعرفت إنني كنشكل خطر بصوتي وعاد عرفت قمة نفسي أكتر وأكتر وأنا لحد الآن واثقى في نفسيتي واعرف نفسي وراسي مرفوع ولن أتنازل وسأبقى أقولها مش كل طير اللي يتاكل لحمه".

وتابعت دنيا بطمة: "وتقولو لي بغيتو تقولوه أهم حاجة التهمة لي كنتو كتمنا ونكونوا إحنا ماليها مكناش وبردو على راسكم شويا ما يصح إلا الصحيح".

ووجهت رسالة للمتفلسفين والعباقرة بحسب قولها: "لي شد شي برنامج وحفظ جوج كلمات باللغة العربية كيصاحب قطع الولد ونشفو رجليه واحد قالك هدشي لي وقع من الشهرة والمال لي كيجي على غفلة اسي المال جا بدراع ودمير من بلد لبلد".

وأردفت الفنانة المغربية: "قالك هدشي لأنه ملقاتش لي يرشدها للطريق الصحيح واخا اسي انت لي راجل وبشلاغمك ملي غتجي واحدة دائرا عشرة دراهم ديال كونيكسيو ونقلك أمك شيخة وكانت فالكاباري وانت عارف أمك كتعرف بينها وبين الله أكثر من أي أحد فالدينا".

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واستأنفت قائلة: "ملي يجي واحد يقول لملائكة اللي يعطيك السرطان وهي بنت صغيرة ملي تجي واحدة تقول على أختك إنها لقيطة ومن أب آخر وأم مطلقة من باك قصة من وحي الخيال غادي تسكت غتقول ليا غنترفع أنا غنقلك ديك ساعا ماشي راجل حيت الكرامة فوق كل شي وأنا كرامتي لو على قطع رقبتي لا أيمح بالإهانة لأي شخص كفما بغا يكون نوعو".

وأكملت: "فياريت تكتب هادي ضريبة الشهرة التي لم يتقبلها الغير أو مؤامرة محبوكة من اعداء النجاح أو تمشي تكمل فبرنامجك لي كيجيب لك شهرية على غفلة ورايك خليه عندك وللعلم سكوتي على أي واحد ماشي خوف وإنما قرف ولاو شي وحدين كيجيبو ليا تقيا".

واتهمت من أسمتهم أعداء النجاح بأنهم سلطوا امرأة لضربها في بطنها وهي "حامل" في طفلها الثاني، فقالت: "لهاد الدرجة عندكم نقص كتحسوا بالانهزام بالداخل ديالكم والله أنا سعيدة بما تفعلونه كل يوم أتأكد إنكم ضعفاء لأبعد الحدود استمروا وشكرًا".

وعن الحكم الصادر ضدها وشقيقتها علقت: "فيقو من نعاس رانجوم عالميين تحاكمو وكاين لي بسنين نافذة ولكن هناك محطات لي ولأختي لي كنت كنتمي يحطو ولو دليل بسيط عليا أو عليها والحمد لله دائمًا وأبدًا وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وبيّنت الفنانة المغربية: "أكبر نصر بالنسبة لنا هي البراءة من الحساب لي كانو كيضنو إننا أصحابه هذا في حد ذاته أكبر نصر لنا وشكرًا للقضاء كيفما كانت النتيجة.. وبالنسبة لي معارفين والو على الحكم لي صدر يسكت تا يسمع من ناس القانون حيث شفتكم غاكتشيرو فالتهم".

وتلقت دنيا بطمة قبل ساعات حكمًا واجب النفاذ بحقها بالحبس 8 أشهر وتغريمها 10 آلاف درهم، وذلك بعد ثبوت تورطها في القضية المعروفة إعلاميًا باسم عصابة حساب "حمزة مون بيبي"، وجاء الحكم من جانب المحكمة الابتدائية مراكش في جلسة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس.

وحُكم على شقيقة دنيا بطمة بالحبس لمدة عام كامل بعد متابعتها طوال الأشهر الماضية في حالة اعتقال، مع تغريمها 10 آلاف درهم أيضًا، بينما برأت المحكمة دنيا بطمة من جنحة الدخول ومعالجة الأنظمة الإلكترونية، لكن أدانتها فيما يخص باقي التهم، كما برأت شقيقتها ابتسام من تهم الدخول ومعالجة الأنظمة الإلكترونية والتشهير، وأدانتها في التهم الأخرى، ولا تزال أمامهما إمكانية استئناف الأحكام، بما يفيد بأن دنيا بطمة ستبقى في حالة سراح.