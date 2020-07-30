غداً..طرح أغنية مصطفى شوقي الجديدة "ضارب عليوي

يستعد الفنان مصطفى شوقي لطرح أحدث أغنياته "ضارب عليوي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأعلن مصطفى عن الأغنية بر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك"، قائلاً:"إستنوا ڤيديو كليب ضارب عليوي من فرى ميوزيك نصرمحروس .. يوم الجمعة "أول أيام العيد" الساعة 5:00 مساءاً " الإجتماعي الشهير "فيس بوك"، قائلاً:"إستنوا ڤيديو كليب ضارب عليوي من فرى ميوزيك نصرمحروس .. يوم الجمعة "أول أيام العيد" الساعة 5:00 مساءاً " يذكر أن أشهر ماقدمه مصطفى كانت أغنية "ملطشة القلوب" التي سجلت اكثر من 25 مليون مشاهدة، والتي طرحت في شهر سبتمبر 2019، من كلمات:صابر كمال، ألحان:[لال سرور، توزيع:{امي سيمر.

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