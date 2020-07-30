مغني الأوبرا العالمي بوتشيلي يعتذر عن تصريحات “سخَّفت” من حجم جائحة كورونا

وفي مقطع فيديو على فيسبوك، طلب بوتشيلي الصفح وقبول اعتذاره عن أي معاناة تسبب فيها قائلا ”لم تكن في نيتي الإساءة لمن أصيبوا بكوفيد-19“.

كان بوتشيلي قد قال أمام مجلس الشيوخ الإيطالي يوم الاثنين إنه يرى أن الوضع لا يمكن أن يكون بالخطورة التي تتحدث عنها السلطات لأنه لا يوجد في دائرة معارفه من دخل العناية المركزة بسبب فيروس كورونا. وحث الناس على مخالفة القواعد التي لا يزال معمولا بها.

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ووجه مسؤولو الصحة انتقادات لبوتشيلي وثار الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر بشدة على تويتر وسم ”عار عليك يا بوتشيلي“.

وكتب أحد مستخدمي تويتر موجها حديثه لبوتشيلي ”فلتركز في الغناء وحسب“ وقال إن مغني الأوبرا الكفيف كان محظوظا لأنه قضى فترة العزل العام في ”الفيلا الضخمة التي يسكن بها ولأنه لم يفقد أيا من أفراد أسرته“.

وفقد أكثر من 35 ألف إيطالي أرواحهم بسبب فيروس كورونا.

وقال بوتشيلي في بيان اعتذاره ”لكل من شعروا بالإساءة أو المعاناة بسبب الطريقة التي عبرت بها عن نفسي، والتي لم تكن دون شك أفضل طريقة ممكنة لفعل ذلك، وبسبب الكلمات التي استخدمتها.. أناشدهم قبول خالص اعتذاري لأن نيتي كانت على نقيض ذلك تماما“.

وحائز بوتشيللي على وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية ووسام استحقاق دوارتي وسانشيز وميلا (من مواليد 22 سبتمبر 1958)، هو بالإضافة إلى كونه مغني أوبرا إيطالي، إلا أنه أيضا كاتب أغانٍ، ومنتج تسجيلات. وكُرّم بنجمة في ممر الشهرة في هوليوود في 2 مارس عام 2010 لمساهمته على المسرح المباشر..