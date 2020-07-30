اختَرْ المدينة المصرية التي تريد، وسيأخذك إليها عمرو دياب شخصيًا

“يا بلدنا يا حلوة” أغنية يحتفي فيها “الهضبة” بحضارة مصر و”جدعنة” ناسها. وبعد غياب عن الفيديو كليب، يطلّ عمرو دياب أمام عدسة المخرج طارق العريان من مختلف المناطق الأثريّة والسياحيّة المصرية، ليرافقنا في جولة على أجمل الأماكن في “أم الدنيا”.

عشيّة عيد الأضحى، أطلقت ڤودافون ميوزيك الأغنية والفيديو كليب على تطبيق أنغامي، وتحديدًا من خلال صفحة ڤودافون الرسمية على التطبيق. وقد حققت الأغنية أرقامًا مرتفعة بعد ساعات من إصدارها.

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الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وتتميّز بإيقاعها السريع وبإطلالةٍ حيويّة ومرِحة لعمرو دياب. من أسوان مرورًا بالمنية ولقصر وأسيوط وصولاً إلى الشرقية وبور سعيد والقاهرة، رحلة جميلة ووجوه ولا أجمل!

“يا بلدنا يا حلوة” التي تجسّد تحيّة حب لمصر وأهلها، هي الأغنية الأولى من الألبوم المقبل لعمرو دياب والذي ستصدر جميع أغنياته ضمن صفحة ڤودافون على أنغامي.

يا بلدنا يا حلوة