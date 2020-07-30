شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يطرح أغنية "الحب بحره غريق" بتوقيع محمود رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب وائل الفشني أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الحب بحره غريق" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات محمود رضوان، وتوزيع فادى بدر.

يذكر أن وائل الفشني أحيا حفلا غنائيا، داخل دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة، وقدم من خلاله الحفل بعض الأغانى الصوفية وأغانيه المتعددة، وتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية منها ما "تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشى وشايل فوق كتافى حمل، الهروب، عينى اه، يا مدعى الكبر، ادعوك، فاح المسك، انا جايلك، يا عاشقا، انا لو شكيت اللى بيا) وغيرها.

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من ناحية أخرى طرح وائل الفشنى مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "أنا جايلك"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وهندسة صوت أمير ناثان.

فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.