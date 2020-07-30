شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يهنئ جمهوره بعيد الأضحى مرتديا الكمامة: سلامتك نمبر وان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد رمضان، على تهنئة جمهوره بطريقته الخاصة، حيث ارتدى كمامة مدون عليها اسمه وطالب جمهوره باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.





النجم محمد رمضان، نشر عبر حسابه بموقع انستجرام صورته مرتديا الكمامة، قائلاً:" كل سنة وانتم طيبين عيد اضحى مبارك .. حافظ على نفسك وخليك عارف إن سلامتك نمبر وان".

من ناحية أخرى، مازالت تتوالى نجاحات النجم محمد رمضان، فبعد أن حققت أغنيته الجديدة "تيك توك"، نجاحات كبيرة فى وقت قصير، وتحقيقها أيضا أكثر من 8 مليون مشاهدة فى أسبوع واحد، وظهورها فى أكبر شاشات ميادين وعواصم العالم، يعود النجم محمد رمضان بنجاح جديد، حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام"، فيديو مع مغنى الراب الفرنسى "جيمس".

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وظهر جيمس بالفيديو مع محمد رمضان وهو يقول "ثقة فى الله نجاح"، وهى أشهر جمل النجم محمد رمضان، وأكثرها ارتباطا بالجمهور، كما تضمن الفيديو بعض من مشاهد كليباته، وعلق رمضان على الفيديو قائلا، "قريبا".

وكان رمضان، احتفل مؤخرا بعرض أغنيته الجديدة "تيك توك" عبر إحدى أكبر شاشات العرض العملاقة فى مول دبى بالإمارات، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو أثناء عرض الأغنية على الشاشة العملاقة، صحبها بتعليق: "دلوقتى على أكبر شاشة فى دبى مول.. ثقة فى الله نجاح".

كما احتفل رمضان، بحصوله على جائزة أفضل مغنى فى أفريقيا، فى استفتاء الجمهور، على طريقته الخاصة، بنشر صورة له وهو عارى الجسد من الأعلى عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام.