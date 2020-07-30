شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبرى يطرح أحدث أغانيه "خطيرة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم رامي صبري أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "خطيرة" من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع جلال الحمداوي.

وتقول كلمات الاغنيه: لادي خطيرة بجد خطيرة كل مااشوفها بفضل في حيرة، خدو الكبيرة دي في يوم وليلة، جات علقتني انا في يومين، عيني عليها ايوا انا عمري ماشوفت كده، روحو قولولها مفيش تاني منها أجمل من كل الحلوين.

وقال رامى صبرى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": الأغنية تعتمد على رتم الأغاني السريعة والصيفية وتحمل العديد من المفاجآت.

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ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها الشاعر تامر حسين مع رامي صبري، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "أنا بعترفلك" من ألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وأغنيه"بتهتمي"، من توزيع تميم، وأغنيته الأخيرة "فرص تانية". وكذلك تعاون قبل ذلك مع الموزع جلال الحمداوي في اغاني منها "اهد الدنيا" وغيرها.

واحتفل النجم رامى صبرى مؤخرا بنجاح أغنيته "حياتى مش تمام"، والذى طرحها فى موسم عيد الحب الماضى، حيث حققت أكثر من ١٦ مليون مشاهدة وهى من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.

من ناحية أخري شارك رامى صبرى فى رمضان الماضى أغنية تتر بداية مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، بعنوان "غريب الحب" ولاقت إعجاب الجمهور واعتبروها من أفضل أغانى تترات مسلسلات رمضان، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.