شكرا لقرائتكم خبر عن منتج "زنزانة 7": أجلنا الفيلم أيام فقط لعدم جاهزية النسخة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج فيلم "زنزانة 7" من العرض فى موسم عيد الأضحى السينمائى فى اللحظات الأخيرة، حيث كان مرشح بقوة للعرض فى هذا الموسم، خاصة وأنه تم استئناف تصويره بعد عيد الفطر الماضى بعد فترة طويلة من التوقف بسبب انشغال الأبطال بمسلسلاتهم الرمضانية اضافة إلى أزمة انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد المنتج أيمن يوسف لـ"الخليج 365"، أنه قرر تأجيل الفيلم عدة أيام فقط، ليس بسبب نسبة التشغيل، ولكن لعدم جاهزية النسخة الأخيرة من الفيلم، حيث لم يتم الإنتهاء حتى الآن من أخر مراحل المونتاج والمكساج، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يأخذ الفيلم حقه ووقته في المونتاج والمكساج ليظهر للجمهور فى أفضل شكل، لذلك قرر تأجيله عدة أيام فقط.

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فيلم «زنزانة 7» بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، منة فضالي، إيهاب فهمي، مدحت تيخة، أحمد التهامي، إيمي إسلام، مصطفى هريدي، وعدد آخر من الفنانين الشباب ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في قالب من الأكشن والإثارة.