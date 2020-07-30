دينا فؤاد تستعد لـ "جمال الحريم"

رنا صلاح الدين - دينا فؤاد 2

تشارك الفنانة والنجمة المصرية دينا فؤاد في بطولة مسلسل "جمال الحريم"، من انتاج شركة سينرجى، المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، حيث وقعت دينا بشكل رسمي مع الشركة، وتعد دينا فؤاد البطولة الثانية في أحداث المسلسل مع نور اللبنانية، حيث إن المسلسل يعتمد على بطلتين.

دبنا فؤاد

ومن المقرر أن تجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام باقى التعاقدات، حيث يتبقى عدة شخصيات من المقرر الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مؤلفة العمل سوسن عامر سلمت جميع حلقات المسلسلسل للبدء فى التصوير مباشرة، ورشحت مخرجة العمل منال الصيفى عدة شخصيات يتبقى فقط التوقيع الرسمي للبدء في التصوير مباشرة .

وكانت أخر أعمال دينا فؤاد، مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، وأحمد وفيق، وأحمد العوضي، و مجموعة كبيرة من النجوم، وتم عرضه في شهر رمضان الماضي.