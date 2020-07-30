بعد كارثة منزلها.. أين تقيم نجاة الصغيرة؟

رنا صلاح الدين - نشر صور للفنانة المصرية نجاة الصغيرة، وهي ترتدي النقاب وتجلس أسفل عمارة الشربتلي التي تقطنها الفنانة وذلك بعد قرار إخلائها، و بسبب التصدع الذي أصيبت به العمارة.

وذكر مصدر من نقابة المهن الموسيقية في تصريحات صحفية إن هناك مكالمة جرت بين نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر والفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، وذلك على إثر تداول صور لسيدة ترتدي النقاب جالسة أسفل عمارة الشربتلي في الزمالك التي تضررت من أعمال حفر المترو في القاهرة".

نجاة الصغيرة

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وأكدت الفنانة نجاة الصغيرة، للفنان هاني شاكر أنها تعيش حياة كريمة مع ابنتها، وأفصحت له عن مكان إقامتها الجديد ولكنها طلبت منه عدم إخبار أحد لرغبتها في الابتعاد عن الأضواء ولعدم محاولة أحد الوصول إليها.

وأكد، أن النقابة كانت تتواصل بشكل مستمر كل فترة مع الفنانة الكبيرة لتطمئن عليها، ولكن بعدما غيرت مقر إقامتها فقدت الاتصال بها، حتى استطاعت النقابة التوصل إلى مكانها عن طريق بعض الأصدقاء بعد أزمة الصورة الشهيرة، لذلك رفض الفنان هاني شاكر الإفصاح عن مكان إقامتها مع ابنتها احتراماً لرغبتها.

نجاة الصغيرة