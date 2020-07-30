صالح الجسمي معلقًا على حبس دنيا بطمة: “الله يمهل ولا يهمل”

أعرب الإعلامي الاماراتي صالح الجسمي عن سعادته بالحكم الذي صدره بحق الفنانة دنيا بطمة في قضية حساب “حمزة مون بيبي” وقال “الله يمهل ولا يهمل”.

ونشر “الجسمي” صورة لدنيا بطمة وكتب: “‏الحبس ثمانية أشهر نافذة بحق دنيا بطمة في خلفية قضية حساب حمزة مون بيبي ‏وحبس شقيقتها إبتسام سنة ونصف والمصممة عائشة عياش وحبس صوفيا عشرة أشهر والغرامة لكل المتهمين في إطار نفس القضية، الاحكام صدرت بتهم إبتزاز المشاهير +التشهير بالاعراض والشتم والسب +نشر صور خاصه، الله يمهل ولا يهمل”.

وتابع: “كم أسرة تدمرت من جراء هذا الحساب وكم من فتاة انتحرت وكم من مشهورة ابتزت وكم من شخص فقد وظيفته وكم وكم وكم، في النهاية لا يصح الا الصحيح، هذه الشرذمة لم تعرف بأن الله حق وبأنه سيأتي يوم للحساب وبأن الله سريع العقاب، شكراً لقضاء المغرب النزيه وعقبال كل من يحاول ابتزاز الناس خصوصاً الحساب القذر اللي في بالي والمقيمين عليه”.

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