شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد فى عيد العرش: قيادة حكيمة تعمل بإخلاص لحياة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الديفا سميرة سعيد، بعيد العرش فى المغرب، وهى المناسبة الوطنية التى يحتفل بها ابتداء من 30 يوليو من كل سنة، وهى ذكرى تربع الملك محمد السادس، فى 23 يوليو سنة 1999 وأعلن ملكا رسميا في 30 من يوليو، مؤكدة أن المغرب تعيش تحت قيادة ملكية حكيمة تعبر بنا من محن كتيرة وتعمل بإخلاص لحياة أفضل.

وكتبت الديفا، عبر حسابها على تويتر: "عيد عرش مجيد تحت قيادة ملكية حكيمة تعبر بنا من محن كتيرة وتعمل بإخلاص لحياة أفضل، كل عيد ونحن بخير".



سميرة سعيد

وكانت النجمة سميرة سعيد، خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، ظهرت بها بين الطبيعة والأشجار والورود وارتدت بها ملابس كاجوال ونضارة شمسية، ونشرت صور منها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "أهم شىء هو الاستمتاع بحياتك، أن تكون سعيدًا هذا كل ما يهم".

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من ناحية أخرى انتهت الديفا سميرة سعيد، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "زعلنا من بعض" استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان محمد يحيى، توزيع أمير محروس.

وعبرت الديفا سميرة سعيد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن مدى عمق حزنها على رحيل الفنانة رجاء الجداوى، مشيرة إلى أنها تعرفت على الجداوى منذ أن استقرت فى مصر.

وقالت سميرة سعيد إن رجاء الجداوى كانت عفيفة اللسان وكاتمة أسرار، وكانت شيك فى كل شئ من الداخل والخارج وهو أمر نادر، فهى تربت على أداب وطباع وخصال أصبحت قليلة حاليا.

وأشارت سميرة سعيد إلى أن رجاء الجداوى كان لديها طاقة حب كبيرة جدا وكانت نشيطة تسافر وتحضر حفلات وأحداث فنية وتكريمات وحتى لو مشغولة بعمل تستغل وقت الفراغ ولو ساعة فى توزيع طاقة الحب والإيجابية على من حولها وتبادر دوما بالسؤال وتطمئن على محبيها.