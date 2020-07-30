شكرا لقرائتكم خبر عن بجرعة حب وتفاؤل .. ديانا كرزون تكشف عن أحدث أغانيها "الدنيا بتضحك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة ديانا كرزون، عن أحدث أغانيها على طريقة الفيديو الكليب، وهى أغنية بعنوان "الدنيا بتضحك"، والاغنية كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى"، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة. Advertisements وفى وقت سابق شاركت النجمة الأردنية ديانا كرزون، فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الاستقلال فى الأردن، حيث نشرت صورها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وهى ترتدى ملابس عسكرية وفى يدها العلم الأردنى للتعبير عن سعادتها بذكرى عيد الاستقلال وعلقت قائلة: "ونعشق ترابك سهلك والوادى بحرك والصحرا شمالك وجنوب". وكانت قد انضمت المطربة الأردنية ديانا كرزون، إلى الحملة التى أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية "عَلَمُنا عَالٍ"، التى تهدف إلى رفع الأعلام الأردنية فوق كل البيوت والمبانى، احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

ديانا كرزون

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